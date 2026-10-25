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Başak Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Boğa Dolunayı dokuzuncu evinde, yani eğitim, uzak planlar ve yolculuk alanında doğuyor. Şafakla birlikte Dolunay bir okul, bir kurs ya da yurt dışına dair bekleyen kararı netleştirebilir. Güneş üçüncü evinde olduğu için yazışmalar ve görüşmeler yoğun; ikindiye doğru Güneş'in Plüton'la karesi bir konuşmanın tonunu sertleştirebilir.

Maddi olarak eğitim ya da yolculuk harcamalarına bir son nokta koyman gerekebilir. Venüs ikinci evinde geri giderken emeğinin karşılığını yeniden düşün. Bir plan yaparken ayrıntıyı değil, ana hedefi gözden kaçırma.

Peki ya aşk? Uzaktaki ya da farklı bir yaşam tarzına sahip birine duyduğun merak bugün güçleniyor. Partnerinle uzun vadeli bir plan konuşmak iyi gelir. Bekar Başak ise yeni birini tanırken mesafeye takılmadan, ilk sohbeti hafif tutmalı ve karşısındakini dinlemeye zaman ayırmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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