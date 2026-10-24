Sevgili Başak, Ay ortak kaynaklar alanından geçerken borç, paylaşılan harcama ya da bir bağış gibi konular sakin bir şekilde masaya gelebilir. Mars'ın sabaha karşı Ay'a uzattığı destek gizli kalmış bir endişeyi dağıtmış, Jüpiter'in akşamüstü cömert dokunuşu ise yardımına ihtiyaç duyan birine destek olma isteğini büyütüyor. Bugün kendi sınırını da hatırla, hayır demeyi öğrenmek de bir şifa.

Maddi olarak Venüs'ün ikinci evine, yani gelir ve değer alanına geri dönüşü, emeğinin karşılığını yeniden düşünmeni istiyor. Bir ücret ya da alacak konusunu hatırlatmak için kısa ve net bir mesaj yaz.

Peki ya aşk? İlişkide kimin ne kadar emek verdiği sorusu öğle saatinde ortaya çıkabilir. Partnerinle suçlamadan konuşmak, bağınızı güçlendirir. Bekar Başak ise bir arkadaşının tanıttığı kişiyle sakin bir kahve buluşması yapabilir, ilk günden büyük hayaller kurmamalı, sakin bir tempoyu seçmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…