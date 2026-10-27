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Başak Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay kariyer evine geçiyor ve gün boyu görünür olman gereken bir ortamdasın. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay, yöneticiden gelen ani bir istek ya da toplantı değişikliği getirebilir; hazırlıklı olmak seni rahat ettirir. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, iş düzenindeki bir aksaklığı kökünden çözme gücü veriyor.

Maddi olarak ikinci evindeki geri hareketli Venüs kazandığın paranın karşılığını yeniden sorgulatıyor; Chiron karşıtlığı kendini ucuza satmışlık hissini canlandırabilir. Zam ya da ücret konuşmasını hazırlamadan açma. Akşam Satürn'le sekstil bütçeyi disipline etmeyi kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Mars ve Jüpiter on ikinci evinde bastırılmış duyguları yüzeye çıkarabiliyor. İlişkisi olan Başak, iş yükü yüzünden partnerini ihmal ettiğini fark edip telafi edebilir. Bekar Başak ise iş ortamında uzaktan beğendiği birine küçük bir iyilik teklif ederek konuşmayı başlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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