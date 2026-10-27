Sevgili Başak, Ay kariyer evine geçiyor ve gün boyu görünür olman gereken bir ortamdasın. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay, yöneticiden gelen ani bir istek ya da toplantı değişikliği getirebilir; hazırlıklı olmak seni rahat ettirir. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, iş düzenindeki bir aksaklığı kökünden çözme gücü veriyor.

Maddi olarak ikinci evindeki geri hareketli Venüs kazandığın paranın karşılığını yeniden sorgulatıyor; Chiron karşıtlığı kendini ucuza satmışlık hissini canlandırabilir. Zam ya da ücret konuşmasını hazırlamadan açma. Akşam Satürn'le sekstil bütçeyi disipline etmeyi kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Mars ve Jüpiter on ikinci evinde bastırılmış duyguları yüzeye çıkarabiliyor. İlişkisi olan Başak, iş yükü yüzünden partnerini ihmal ettiğini fark edip telafi edebilir. Bekar Başak ise iş ortamında uzaktan beğendiği birine küçük bir iyilik teklif ederek konuşmayı başlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…