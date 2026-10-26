Sevgili Başak, Ay dokuzuncu evinde, yani eğitim ve uzak planlar alanında olduğundan bir kurs, sertifika ya da yurt dışı bağlantısı gündeme gelebilir. Sabaha karşı Mars'la kare yapan Ay yorgunluk bırakıyor ama başvuru formlarını doldurmak için gün ortası iyi bir zaman. Retro Merkür yüzünden yazışmalarda adres ve tarih hatası yapma.

Maddi olarak Venüs ikinci evinde geri hareket ederken satın alma kararlarını sorgulaman gerekiyor. Öğlen Ay'ın Merkür'le karşıtlığı, daha önce iptal ettiğin bir aboneliğin yeniden tahsilat çıkarabileceğini hatırlatıyor. Akşamüstü sipariş vermeden önce sepeti bir gece beklet.

Peki ya aşk? Jüpiter on ikinci evinde, yani saklı duygular alanında; belki söylemediğin bir cümle içinde birikmiş olabilir. Partnerinle sessiz bir yürüyüşte konuşmak iyi gelir. Bekar Başak ise uzaktan gelen bir mesajın ses tonundan çok sürekliliğiyle güven verip vermediğine bakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…