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Başak Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 27 Ekim Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay dokuzuncu evinde, yani eğitim ve uzak planlar alanında olduğundan bir kurs, sertifika ya da yurt dışı bağlantısı gündeme gelebilir. Sabaha karşı Mars'la kare yapan Ay yorgunluk bırakıyor ama başvuru formlarını doldurmak için gün ortası iyi bir zaman. Retro Merkür yüzünden yazışmalarda adres ve tarih hatası yapma.

Maddi olarak Venüs ikinci evinde geri hareket ederken satın alma kararlarını sorgulaman gerekiyor. Öğlen Ay'ın Merkür'le karşıtlığı, daha önce iptal ettiğin bir aboneliğin yeniden tahsilat çıkarabileceğini hatırlatıyor. Akşamüstü sipariş vermeden önce sepeti bir gece beklet.

Peki ya aşk? Jüpiter on ikinci evinde, yani saklı duygular alanında; belki söylemediğin bir cümle içinde birikmiş olabilir. Partnerinle sessiz bir yürüyüşte konuşmak iyi gelir. Bekar Başak ise uzaktan gelen bir mesajın ses tonundan çok sürekliliğiyle güven verip vermediğine bakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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