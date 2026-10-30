Sevgili Başak, Ay on birinci evinden geçerek arkadaş çevreni ve ortak hedeflerini ön plana alıyor. Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen grup içinde net bir cevap vermeni kolaylaştırıyor. Satürn sekizinci evinde ortak sorumlulukların altını çiziyor; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bunu zorlaştırabilir. Başkasının yükünü gereğinden fazla üstlenme.

Maddi olarak ikinci evde dolaşan geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeni istiyor. Üçüncü evini yoklayan geri hareketli Merkür yazışmalarda geciken bir ödeme haberi getirebilir. Mars ve Jüpiter on ikinci evinde gizli kalan bir gideri ortaya çıkarabilir, makbuzlarını kontrol et.

Peki ya aşk? Partnerinle ortak bir arkadaş çevresinde vakit geçirmek ilişkine yeni bir hava katıyor. Bekar Başak ise arkadaşı aracılığıyla tanıştığı birinin samimiyetinden etkilenebilir. Akşam telefonu bir kenara bırakıp tek bir kişiyle ilgilenmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…