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Başak Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay on birinci evinden geçerek arkadaş çevreni ve ortak hedeflerini ön plana alıyor. Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen grup içinde net bir cevap vermeni kolaylaştırıyor. Satürn sekizinci evinde ortak sorumlulukların altını çiziyor; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bunu zorlaştırabilir. Başkasının yükünü gereğinden fazla üstlenme.

Maddi olarak ikinci evde dolaşan geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeni istiyor. Üçüncü evini yoklayan geri hareketli Merkür yazışmalarda geciken bir ödeme haberi getirebilir. Mars ve Jüpiter on ikinci evinde gizli kalan bir gideri ortaya çıkarabilir, makbuzlarını kontrol et.

Peki ya aşk? Partnerinle ortak bir arkadaş çevresinde vakit geçirmek ilişkine yeni bir hava katıyor. Bekar Başak ise arkadaşı aracılığıyla tanıştığı birinin samimiyetinden etkilenebilir. Akşam telefonu bir kenara bırakıp tek bir kişiyle ilgilenmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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