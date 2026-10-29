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Başak Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay on birinci evinde arkadaşlık ve hedefler alanını canlandırıyor; sabaha doğru Neptün'le oluşan kare ortak bir plan konusunda beklentilerin net olmadığını gösterebilir, soruları açık sor. Akşamki Merkür ve Mars karesi yazışmalarda keskin ifadelere yol açabilir; göndermeden önce metni bir kez daha oku.

Maddi olarak sekizinci evdeki Satürn ortak para konusunda disiplin istiyor; Ay'ın Satürn'e akşam kurduğu kare bu konuda sabır gerektiriyor. İkinci evdeki geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını sorgulatıyor. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen hesapları sadeleştirmene yardım eder. Çok sayıda küçük harcama yerine tek bir net ödeme planı yap.

Peki ya aşk? Ay ile Venüs'ün gece üçgeni ilişkide paylaşılan değerleri hatırlatıyor. Partnerinle bütçe ve gelecek planı konuşmak rahatlatır. Bekar Başak ise arkadaş çevresinde tanışacağı birine açık olmalı. Akşam birlikte yapılacak kısa bir yürüyüş ruh hâlini toparlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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