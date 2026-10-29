Sevgili Başak, Ay on birinci evinde arkadaşlık ve hedefler alanını canlandırıyor; sabaha doğru Neptün'le oluşan kare ortak bir plan konusunda beklentilerin net olmadığını gösterebilir, soruları açık sor. Akşamki Merkür ve Mars karesi yazışmalarda keskin ifadelere yol açabilir; göndermeden önce metni bir kez daha oku.

Maddi olarak sekizinci evdeki Satürn ortak para konusunda disiplin istiyor; Ay'ın Satürn'e akşam kurduğu kare bu konuda sabır gerektiriyor. İkinci evdeki geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını sorgulatıyor. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen hesapları sadeleştirmene yardım eder. Çok sayıda küçük harcama yerine tek bir net ödeme planı yap.

Peki ya aşk? Ay ile Venüs'ün gece üçgeni ilişkide paylaşılan değerleri hatırlatıyor. Partnerinle bütçe ve gelecek planı konuşmak rahatlatır. Bekar Başak ise arkadaş çevresinde tanışacağı birine açık olmalı. Akşam birlikte yapılacak kısa bir yürüyüş ruh hâlini toparlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…