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Başak Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Kasım Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Aslan burcuna yeni konuk olan Ay sabahtan itibaren on ikinci evinde dinlenme ve iç huzur ihtiyacını artırıyor. Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen sekizinci evindeki ortak kaynak endişelerini yumuşatıyor. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık günlük iş düzeninde kontrol isteğini sınayabilir. Küçük aksaklıklara tahammül et.

Maddi olarak ikinci evini etkileyen geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirtiyor. Üçüncü evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu mesajlaşma trafiğinde bir ücret bilgisinin yanlış aktarılmasına yol açabilir. Uranüs'e uzanan ikindi açısı kariyer alanında beklenmedik bir gelir fırsatı açabilir, ama sözleşmeyi dikkatle oku.

Peki ya aşk? Partnerinle sessiz bir ortamda baş başa kalmak ilişkine iyi gelir. Gece yarısını izleyen Venüs karesi gün başında gerginlik yaratsa da sabah olduğunda yumuşar. Bekar Başak ise rutin içinde fark ettiği birine yavaş yavaş açılabilir. Gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bu yavaşlığı destekliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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