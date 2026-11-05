Sevgili Başak, cüzdanına iyi bakan bir gün seni bekliyor. Ay Terazi'de, para evinde ilerlerken bütçeni dengelemek, birikimini planlamak ya da uzun süredir ertelediğin bir alışverişi akıllıca yapmak için doğru zaman. Venüs de aynı bölgede olduğu için kendine güzel bir şey almak bugün suçluluk değil, hak edilmiş bir ödül gibi hissettirecek.

Sabah ortak bir hesapla, bir borçla ya da partnerinle paylaştığın bir masrafla ilgili ufak bir konuşma gerekebilir. Sakin ve net olursan mesele hemen tatlıya bağlanır. Öğleden sonra kafan rahatlıyor ve haftayı sağlam bir zeminde kapatıyorsun.

Aşkta kendine verdiğin değer bugün çekiciliğini artırıyor. Partnerli Başak, küçük bir hediye ya da özenle hazırlanmış bir akşam yemeğiyle ilişkiye sıcaklık katabilir. Bekar Başak ise kendine iyi baktıkça doğru kişinin dikkatini daha kolay çekecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…