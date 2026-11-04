Sevgili Başak, Ay burcundaki son saatlerini geçiriyor ve bunlar sessiz saatler. Sabahtan akşamüstüne kadar Ay hiçbir gezegenle açı kurmuyor. Bu yüzden içinde 'bir şeyler eksik' hissi olabilir ama aslında sadece dinlenme ihtiyacı. Kendinden fazla şey beklemeden, yapılacaklar listesinde sadece üç maddeye odaklan.

17.55'te Ay Terazi'ye, ikinci evine geçiyor. Bütçeni, harcama alışkanlıklarını ve kendine verdiğin değeri yeniden tartıyorsun. Retro Venüs de aynı evde olduğu için geçmişte yaptığın bir harcamadan ders çıkarabilir, ya da birinden alacağını hatırlayabilirsin. Gece yarısından sonra Ay'ın onuncu evindeki Uranüs'le kurduğu üçgen kariyerinle ilgili yaratıcı bir gelir fikri getirebilir.

İlişkilerde dikkat etmen gereken saat 21.35 civarı. Ay sekizinci evindeki Neptün'le karşıtlık kurarken ortak paralar, güven ya da yakınlık konusunda belirsiz bir his oluşabilir. Partnerine sorular sorarken suçlayıcı olmamaya özen göster. Bekar Başak ise bu akşam gizemli birinden etkilenebilir; acele etme, zaman her şeyi netleştirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…