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Başak Burcu right-white
5 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 5 Kasım Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay burcundaki son saatlerini geçiriyor ve bunlar sessiz saatler. Sabahtan akşamüstüne kadar Ay hiçbir gezegenle açı kurmuyor. Bu yüzden içinde 'bir şeyler eksik' hissi olabilir ama aslında sadece dinlenme ihtiyacı. Kendinden fazla şey beklemeden, yapılacaklar listesinde sadece üç maddeye odaklan.

17.55'te Ay Terazi'ye, ikinci evine geçiyor. Bütçeni, harcama alışkanlıklarını ve kendine verdiğin değeri yeniden tartıyorsun. Retro Venüs de aynı evde olduğu için geçmişte yaptığın bir harcamadan ders çıkarabilir, ya da birinden alacağını hatırlayabilirsin. Gece yarısından sonra Ay'ın onuncu evindeki Uranüs'le kurduğu üçgen kariyerinle ilgili yaratıcı bir gelir fikri getirebilir.

İlişkilerde dikkat etmen gereken saat 21.35 civarı. Ay sekizinci evindeki Neptün'le karşıtlık kurarken ortak paralar, güven ya da yakınlık konusunda belirsiz bir his oluşabilir. Partnerine sorular sorarken suçlayıcı olmamaya özen göster. Bekar Başak ise bu akşam gizemli birinden etkilenebilir; acele etme, zaman her şeyi netleştirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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