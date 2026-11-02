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Başak Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Kasım Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sabaha karşı Ay ile Jüpiter arasında oluşan kavuşum on ikinci evinde dinlenme, iç huzur ve gizli planlar alanını genişleterek günü karşılıyor. Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren birinci evinde kimliğini, görünüşünü ve yeni başlangıç isteğini öne çıkarıyor. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare kariyer alanında ani bir değişikliği tetikleyebilir, sakin kal. Sekizinci evdeki Satürn ve Neptün paylaşılan kaynaklarla ilgili çekinceleri yüzeye çıkarıyor.

Maddi olarak ikinci evde görünür olan geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını gözden geçirtiyor. Üçüncü evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür yazışma ve fatura konusunda küçük bir hataya yol açabilir. Gün doğmadan Venüs'e uzanan Ay sekstili kendi değerini hatırlamana yardım ediyor. Gün sonunda tutarları iki kez kontrol et.

Peki ya aşk? Sabaha karşı süren uyumlu etki partnerinle baş başa bir sohbeti güzelleştiriyor. Akşamüstü yükselen iç gerginlik sakin bir yürüyüşle yatışır. Bekar Başak ise rutinin içinde gözüne çarpan birine içten bir selam verebilir. İlk adımdan önce kendi isteklerini netleştir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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