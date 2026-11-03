Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ve günün ilk saatlerinden itibaren ne istediğini daha net biliyorsun. 08.50'de Ay'ın Güneş'le, 10.20'de Merkür'le kurduğu sekstiller sabahı günün en verimli dilimi yapıyor. Listeni çıkar, en önemli iki işi öğleden önce bitir. Ay sonrasında boşlukta kalacağı için öğleden sonrası yeni bir başlangıç değil, düzen ve tamamlama zamanı.

Akşam 17.30'da üçüncü evinde Güneş ile retro Merkür kavuşuyor. Bir mesajı yanlış anladığını ya da kendi cümlenin yanlış anlaşıldığını fark edebilirsin. Yazışmaları baştan oku, gerekirse kısa bir telefonla düzelt. Kardeşlerinle ya da komşularınla ilgili açık kalan bir konu da bu akşam kapanabilir.

İkinci evinde geri hareket eden Venüs, on ikinci evindeki Jüpiter'le öğleden sonra sekstil yapıyor. Birikimlerine dair içini rahatlatan bir sezgi ya da geri dönen küçük bir para söz konusu olabilir. Aşkta kendine şefkatin arttıkça karşındakine de daha yumuşak davranıyorsun. Partnerli Başak eleştiri yerine teşekkürü seçerse akşam çok güzel geçer. Bekar Başak'ın kendini şımartması bile ilgi çekmeye yetiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…