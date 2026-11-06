Sevgili Başak, bu Cumartesi için tek bir kuralın var: Kendini şımart! Ay para ve değer evinde Venüs'le buluşuyor ve sana kendinin ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Uzun zamandır gözünün kaldığı o ürünü almak, güzel bir restoranda yemek yemek ya da bir masaj randevusu, bugün israf değil, kendine yatırım.

Aslan'daki Mars ve Jüpiter ise ruhunun gizli köşelerinde dolaşıyor. Bu, iç dünyanda güzel bir sakinlik ve güven duygusu yaratıyor. Sessizce kitap okumak, meditasyon yapmak ya da sadece pencere kenarında çay içmek bile seni yeniler.

Aşkta kendini sevdikçe sevilmeyi de daha kolay kabul ediyorsun. Partnerli Başak, partnerinin iltifatlarını geri çevirmeden kabul etmeyi denemeli. Bekar Başak ise bugün kendine nasıl davranılmasını istediğini daha net bilecek, bu da doğru kişiyi çekecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…