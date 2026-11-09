Sevgili Başak, bugün evin sana kucak açıyor. Öğleye doğru Ay Yay'a, yuva ve aile evine geçiyor. Ailenle yapacağın bir telefon görüşmesi, evde hazırlayacağın güzel bir akşam yemeği ya da sadece sevdiğin koltukta dinlenmek bugün sana en çok iyi gelecek şeyler.

Sabah Venüs ile Mars'ın uyumlu açısı para evini canlandırıyor. Kendine güzel bir şey almak ya da bütçende küçük ama akıllıca bir düzenleme yapmak için uygun bir zaman. Öğleden sonra iş ya da sağlıkla ilgili bir konuda içine doğan bir his seni doğru yöne götürecek.

Akşam kariyerinle ilgili beklenmedik ama güzel bir haber gelebilir; belki bir teklif, belki bir takdir. Partnerli Başak, sevdiğiyle evde baş başa huzurlu bir akşam geçirecek. Bekar Başak ise kendini güvende hissettiren birine kalbini biraz daha açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…