Sevgili Başak, bugün söyleyeceklerin yeni kapılar açıyor! Akrep'te doğan Yeni Ay iletişim, öğrenme ve yakın çevre evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir kursa kaydolmak, bir yazı projesine başlamak, bir iş görüşmesine gitmek ya da uzun zamandır konuşmadığın biriyle bağ kurmak için mükemmel bir Pazartesi.

Zihnin pırıl pırıl ve fikirlerin her zamankinden daha ikna edici. Toplantılarda söz almaktan çekinme; söyleyeceklerin dikkatle dinlenecek. Akşama doğru biraz içine dönme isteği gelebilir. Günün yoğunluğundan sonra sessiz bir akşam, iyi bir kitap ya da erken bir uyku sana çok iyi gelecek.

Aşkta kelimelerin büyüsü var. Partnerli Başak, sevdiğine uzun zamandır söylemek istediği bir şeyi açıkça ifade edebilir. Bekar Başak ise bir mesajlaşma ya da bir sohbetle başlayan güzel bir hikâyeye adım atabilir. Yönetici gezegenin Merkür bu hafta düz harekete geçtiğinde her şey çok daha akıcı hale gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…