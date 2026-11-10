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Başak Burcu right-white
11 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sözlerin yeniden akmaya hazırlanıyor! Yönetici gezegenin Merkür, iletişim evinde geri hareketinin son günlerini yaşıyor ve iki gün sonra düz harekete geçecek. Son haftalarda yaşadığın gecikmeler, cevapsız kalan mesajlar ya da yanlış anlaşılmalar artık çözülme yolunda. Bugün yarım kalan bir yazışmayı tamamlamak için güzel bir gün.

Ay gün boyu Yay'da, yuva ve aile evinde ilerliyor. Ailenle yapacağın sıcak bir sohbet, evde geçireceğin huzurlu bir akşam ya da evine yapacağın küçük bir dokunuş kalbini ısıtacak. Sabah erken saatlerde ortak kaynaklarla ilgili sağlam bir adım atabilirsin.

Aşkta güven ve sıcaklık ön planda. Partnerli Başak, sevdiğiyle evde baş başa geçireceği bir akşamın tadını çıkaracak. Bekar Başak ise kendini evinde hissettiren birine kalbini açmaya hazırlanıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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