Sevgili Başak, sözlerin yeniden akmaya hazırlanıyor! Yönetici gezegenin Merkür, iletişim evinde geri hareketinin son günlerini yaşıyor ve iki gün sonra düz harekete geçecek. Son haftalarda yaşadığın gecikmeler, cevapsız kalan mesajlar ya da yanlış anlaşılmalar artık çözülme yolunda. Bugün yarım kalan bir yazışmayı tamamlamak için güzel bir gün.

Ay gün boyu Yay'da, yuva ve aile evinde ilerliyor. Ailenle yapacağın sıcak bir sohbet, evde geçireceğin huzurlu bir akşam ya da evine yapacağın küçük bir dokunuş kalbini ısıtacak. Sabah erken saatlerde ortak kaynaklarla ilgili sağlam bir adım atabilirsin.

Aşkta güven ve sıcaklık ön planda. Partnerli Başak, sevdiğiyle evde baş başa geçireceği bir akşamın tadını çıkaracak. Bekar Başak ise kendini evinde hissettiren birine kalbini açmaya hazırlanıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…