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13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kelimelerin yeniden kanatlanıyor! Yönetici gezegenin Merkür bu akşam düz harekete geçiyor. Son haftalarda iletişimde yaşadığın gecikmeler, yanlış anlaşılmalar ve askıda kalan yazışmalar sona eriyor. Akşamdan itibaren söylemek istediğin her şeyi rahatça ve net bir şekilde ifade edebileceksin.

Ay gün boyu Oğlak'ta, aşk ve keyif evinde ilerliyor. Toprak elementinin uyumu sana iyi geliyor; hem verimli hem keyifli bir gün geçireceksin. Bir hobiye zaman ayırmak, sevdiğin biriyle güzel bir öğle yemeği yemek ya da yaratıcı bir işe dalmak için harika bir Cuma.

Gece Venüs'ün para evinde düz harekete geçmesiyle bütçende de rahatlama başlıyor. Ertelediğin bir alışveriş için hafta sonu ideal. Partnerli Başak, sevdiğiyle romantik bir Cuma akşamı geçirecek. Bekar Başak ise kendini ifade etmekte zorlanmadığı tatlı bir sohbete adım atabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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