Venüs, para evinde sakin bir şekilde ilerlerken sana bugün maddi konularda bir huzur ve denge sunuyor. Gelir gider tablosunu düzenlemek, gereksiz abonelikleri gözden geçirmek ya da küçük bir birikim planı yapmak için güzel bir gün. Başak olarak ayrıntıları fark etmen bugün çok işine yarayacak.

Sabah saatlerinde Mars ve Jüpiter, arka planda gizli güç evinde buluşuyor. Bu, dışarıdan görünmeyen ama içte büyüyen bir enerji demek. Sessiz bir çalışma, dinlenme ya da kendine ayırdığın bir mola, yeni haftanın temelini sağlamlaştıracak. Ay'ın günlük düzen evinde olması rutinlerini toparlamana da yardım ediyor.

Bekar Başaklar, sakin ortamda tanışacağı biriyle iyi bir sohbet yakalayabilir. Partneri olanlar, küçük bir ilgi göstererek ilişkide sıcaklık yaratabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…