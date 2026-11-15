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Başak Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Venüs, para evinde sakin bir şekilde ilerlerken sana bugün maddi konularda bir huzur ve denge sunuyor. Gelir gider tablosunu düzenlemek, gereksiz abonelikleri gözden geçirmek ya da küçük bir birikim planı yapmak için güzel bir gün. Başak olarak ayrıntıları fark etmen bugün çok işine yarayacak.

Sabah saatlerinde Mars ve Jüpiter, arka planda gizli güç evinde buluşuyor. Bu, dışarıdan görünmeyen ama içte büyüyen bir enerji demek. Sessiz bir çalışma, dinlenme ya da kendine ayırdığın bir mola, yeni haftanın temelini sağlamlaştıracak. Ay'ın günlük düzen evinde olması rutinlerini toparlamana da yardım ediyor.

Bekar Başaklar, sakin ortamda tanışacağı biriyle iyi bir sohbet yakalayabilir. Partneri olanlar, küçük bir ilgi göstererek ilişkide sıcaklık yaratabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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