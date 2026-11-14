Yöneticin Merkür, Akrep'te iletişim evinde ilerliyor ve bugün söylediklerin ve yazdıkların daha derin bir anlam taşıyor. Sevdiklerinle yapacağın dürüst bir konuşma, aranızdaki bağı tazeleyecek. Öğle saatlerinde Ay'ın günlük düzen evine geçmesi de sana sadeleşme ve toparlanma fırsatı veriyor.

Gün içinde küçük bir temizlik ya da düzenleme, zihnini hafifletir. Gece saatlerinde Merkür ile Ay arasındaki gerginlik, akşamın sonunda biraz fazla düşünmene yol açabilir; bunu bir sonraki günün planı olarak kenara koy.

Bekar Başaklar, kendilerini rahat ifade ettikleri bir ortamda ilgi çekebilir. Partneri olanlar, küçük ama anlamlı bir ev planıyla günü keyifle geçirebilir.