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Başak Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Yöneticin Merkür, Akrep'te iletişim evinde ilerliyor ve bugün söylediklerin ve yazdıkların daha derin bir anlam taşıyor. Sevdiklerinle yapacağın dürüst bir konuşma, aranızdaki bağı tazeleyecek. Öğle saatlerinde Ay'ın günlük düzen evine geçmesi de sana sadeleşme ve toparlanma fırsatı veriyor.

Gün içinde küçük bir temizlik ya da düzenleme, zihnini hafifletir. Gece saatlerinde Merkür ile Ay arasındaki gerginlik, akşamın sonunda biraz fazla düşünmene yol açabilir; bunu bir sonraki günün planı olarak kenara koy.

Bekar Başaklar, kendilerini rahat ifade ettikleri bir ortamda ilgi çekebilir. Partneri olanlar, küçük ama anlamlı bir ev planıyla günü keyifle geçirebilir.

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astroirem
Astroloji Editörü
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