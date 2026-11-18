Yönetici gezegenin Merkür, Akrep burcunda iletişim evini güçlendiriyor sevgili Başak ve bugün söylediklerin her zamankinden derin ve etkili. Bir raporu tamamlamak, bir anlaşmanın detaylarını netleştirmek ya da kafandaki bir fikri yazıya dökmek için çok uygun bir gün. Keskin gözlem gücün sayesinde başkalarının kaçırdığı ayrıntıları yakalayabilirsin.

Akşama doğru Güneş ile ruhsal evindeki Mars arasında kare açı oluşuyor. Gün boyu biriktirdiğin gerginlik akşam saatlerinde kendini hissettirebilir. Bunu bastırmak yerine sağlıklı bir şekilde boşaltmak en iyisi: kısa bir koşu, sıcak bir duş ya da sevdiğin bir müzik eşliğinde yapılacak ev işleri bile rahatlatır. Ay ise Balık burcunda, ilişkiler evinde ilerlemeyi sürdürüyor; yakınındaki insanlarla uyumun yüksek.

Bekarsan, yazışmalarda başlayan bir sohbet beklenmedik bir sıcaklığa dönüşebilir. Partnerliysen, ona kendini her zamankinden açık anlatman ikinizi de rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…