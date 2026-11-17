Bugün karşı burcun Balık'a geçen Ay, ilişkiler evini aydınlatıyor sevgili Başak. Yalnız başına çözmeye alıştığın konularda birinden destek almak bugün sana sandığından çok daha iyi gelebilir. İş ortağın, partnerin ya da yakın bir dostunla oturup bir planı birlikte gözden geçirmek, listende bekleyen birçok maddeyi hızla tamamlamanı sağlar.

Öğleden sonra Ay ile yönetici gezegenin Merkür arasındaki uyumlu açı, iletişimini oldukça yumuşatıyor. Kısa bir mesaj, bir telefon ya da yüz yüze yapacağın bir görüşme karşı tarafta güzel karşılık bulur. Bekar Başaklar için birebir sohbetlerde kıvılcım yakalama ihtimali yüksek. Partnerliysen, eleştiri yerine takdirle başlayan bir cümle aranızdaki havayı bir anda ısıtacak.

Mars ve Jüpiter'in ruhsal evinde ilerlemesi, perde arkasında yoğun bir enerji biriktirdiğini gösteriyor. Bu enerjiyi bir egzersize, kısa bir meditasyona ya da ertelediğin bir düzenleme işine aktarabilirsin. Akşam erken uyumak da yarın sabaha zinde başlamanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…