Sevgili Başak, Venüs kendi burcu Terazi'de senin para ve değerler evinde ilerliyor. Bugün maddi konularda içini rahatlatacak küçük adımlar atabilirsin: bütçeni gözden geçirmek, kullanmadığın bir aboneliği iptal etmek ya da uzun süredir göz koyduğun ve gerçekten işine yarayacak bir şeyi almak. Kendine yaptığın akıllıca bir yatırım bugün iyi hissettirecek.

Yönetici gezegenin Merkür iletişim evinde, Akrep burcunda. Sözlerin derin ve etkili; bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorsan bugün doğru kelimeleri bulursun. Mars ve Jüpiter ise gizli evinde; enerjini dışarıda harcamak yerine biraz dinlenmeye ayırmak sana en iyisini yapacak.

Ay dönüşüm evinde olduğu için duyguların biraz yoğun olabilir; bunu bir sorun değil, bir arınma fırsatı olarak gör. Bekar Başaklar için derin bir sohbet beklenmedik bir yakınlığa dönüşebilir. Partnerli Başaklar ise ortak planlar konusunda partneriyle güzel bir uzlaşma yakalayabilir. Akşam kısa bir yürüyüş zihnini toparlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…