Sevgili Yengeç, bu hafta önce içine dönüp sonra parlıyorsun. Salı akşamı gizli evinde gerçekleşecek Dolunay, uzun zamandır içinde taşıdığın bir duyguyu ya da yorgunluğu bırakman için güçlü bir fırsat. Haftanın ilk günlerinde kendine sessiz anlar yaratmak, erken uyumak ya da bir günlüğe içini dökmek sana çok iyi gelecek. Bu bir kapanış; ardından gelecek olan ise yeni bir enerji.

Perşembe öğleden sonra Ay burcuna geçiyor ve o andan itibaren kendini daha güçlü, daha canlı hissediyorsun. Aynı gün Mars iletişim evine, Başak burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda sözlerin daha net, kararların daha hızlı olacak. Cuma akşamı Ay'ın aşk evindeki Merkür'le uyumlu açısı, duygularını kelimelere dökmen için tatlı bir zemin hazırlıyor.

Cumartesi günü Venüs ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı ev ve aile evinden para evine uzanıyor. Evine güzel bir şey almak, aile bütçesinde rahatlatıcı bir gelişme yaşamak ya da sevdiklerinle bir kutlama yapmak mümkün. Bekar Yengeçler için Cuma akşamı yazılacak samimi bir mesaj yeni bir hikâye başlatabilir. Partnerli Yengeçler ise hafta sonu partneriyle evde geçirilecek huzurlu bir zamanla ilişkilerini besleyebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…