Sevgili Yengeç, yönetici gezegenin Ay bugün iki farklı ruh hâli arasında geziniyor. Sabah kariyer evinde, Koç burcunda; aklın yeni haftanın hedeflerinde ve içinde bir şeyleri başlatma isteği var. Öğleden sonra ise sosyal çevre evine, Boğa burcuna geçiyor ve seni dostlarla, sıcak sohbetlerle buluşturuyor.

Güneş bugün Yay burcuna, günlük düzen ve sağlık evine geçiyor. Önümüzdeki haftalarda rutinlerini yenilemek, beslenme düzenine çeki düzen vermek ya da yeni bir egzersize başlamak için güçlü bir motivasyon bulacaksın. Bugün küçük bir adımla başlayabilirsin: Akşam yemeğinden sonra kısa bir yürüyüş gibi.

Akşama doğru Ay'ın Plüton'la yaptığı kare açı, yakın çevrendeki biriyle küçük bir fikir ayrılığı getirebilir. Dinlemek ve yumuşak bir sesle konuşmak bu anı kolayca geçirir. Bekar Yengeçler için dostlarla bir araya geldiğin bir ortamda güven veren tavrıyla biri dikkatini çekebilir. Partnerli Yengeçler ise partneriyle ortak dostlarla geçirilecek bir akşamın tadını çıkarabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…