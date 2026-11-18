Para evinde ilerleyen Mars, bugün kesenin ağzını açma isteğini körükleyebilir sevgili Yengeç. Akşama doğru Mars ile aşk evindeki Güneş arasında kare açı oluşuyor. Sevdiğin birine sürpriz yapmak, kendini şımartmak ya da eğlenceli bir plan için cömert davranmak isteyebilirsin. Bunu yaparken küçük bir sınır belirlemen hem keyfini hem de bütçeni korur.

Ay gün boyu Balık burcunda, senin için ufuklar ve inançlar evinde kalmaya devam ediyor. Dün başlayan merak duygusu bugün daha da derinleşebilir. Bir belgesel, ilham veren bir konuşma ya da uzaktaki bir arkadaşla yapacağın görüntülü sohbet zihnini açacak. Gece yarısından sonra Ay ile Güneş arasında oluşacak uyumlu açı, duygularınla isteklerin arasında güzel bir denge kuruyor.

Bekar bir Yengeç'sen, eğlenceli bir ortamda göz göze geldiğin biri seni gülümsetebilir. Partnerliysen, pahalı bir hediye yerine birlikte yapılacak sade ama anlamlı bir aktivite kalbini daha çok ısıtır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…