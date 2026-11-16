article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 17 Kasım Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
17 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 17 Kasım Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bolluk kapını çalıyor! Aslan'da dün buluşan Mars ve Jüpiter, senin para ve değer evinde parlıyor. Bu buluşma maddi hayatında cesur adımların ve şanslı fırsatların habercisi. Bugün yeni bir gelir fikri üzerine düşünmek ya da emeğinin karşılığını istemek için harika bir zaman.

Ay gün boyu Kova'da, paylaşım ve derin bağlar evinde ilerliyor. Sabah yuva evindeki Venüs'le uyum kuran Ay, ailenle ya da sevdiğin biriyle aranızdaki duygusal bağı güçlendiriyor. Öğleden sonra ortak bir bütçe ya da paylaşılan bir konu hakkında karar vermen gerekebilir; içgüdülerine güven.

Akşama doğru para tarafında hareketli bir enerji var; bir alışveriş isteği ya da yatırım fikri seni heyecanlandırabilir. Akıllıca seçim yaparsan bu enerji senin lehine işleyecek. Aşkta ise derinlik ve güven ön planda. Partnerli Yengeç, sevdiğiyle derin ve güven dolu bir akşam geçirecek; içini dökmek ve onu dinlemek ikinizi de rahatlatacak. Küçük bir dokunuş ya da sıcak bir sarılma bugün binlerce kelimeden daha anlamlı. Bekar Yengeç ise kendine verdiği değerle doğru kişiyi çekiyor. Kalbini korurken kapını da aralık bırak; güvenilir biri yaklaşıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın