Sevgili Yengeç, bolluk kapını çalıyor! Aslan'da dün buluşan Mars ve Jüpiter, senin para ve değer evinde parlıyor. Bu buluşma maddi hayatında cesur adımların ve şanslı fırsatların habercisi. Bugün yeni bir gelir fikri üzerine düşünmek ya da emeğinin karşılığını istemek için harika bir zaman.

Ay gün boyu Kova'da, paylaşım ve derin bağlar evinde ilerliyor. Sabah yuva evindeki Venüs'le uyum kuran Ay, ailenle ya da sevdiğin biriyle aranızdaki duygusal bağı güçlendiriyor. Öğleden sonra ortak bir bütçe ya da paylaşılan bir konu hakkında karar vermen gerekebilir; içgüdülerine güven.

Akşama doğru para tarafında hareketli bir enerji var; bir alışveriş isteği ya da yatırım fikri seni heyecanlandırabilir. Akıllıca seçim yaparsan bu enerji senin lehine işleyecek. Aşkta ise derinlik ve güven ön planda. Partnerli Yengeç, sevdiğiyle derin ve güven dolu bir akşam geçirecek; içini dökmek ve onu dinlemek ikinizi de rahatlatacak. Küçük bir dokunuş ya da sıcak bir sarılma bugün binlerce kelimeden daha anlamlı. Bekar Yengeç ise kendine verdiği değerle doğru kişiyi çekiyor. Kalbini korurken kapını da aralık bırak; güvenilir biri yaklaşıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…