Yöneticin Ay bugün Oğlak'ta ve tam karşındaki ilişki evini aydınlatıyor. Bu, birlikte olduğun insanlara, eş, sevgili, yakın arkadaş ya da iş ortağına daha dikkatle bakacağın bir gün. Duygularını saklamak yerine yumuşak bir dille paylaşırsan karşılığını fazlasıyla alırsın.

Gün ilerledikçe Ay Güneş'le uyumlu bir açı kuruyor ve akşam saatlerinde içindeki huzur belirginleşiyor. Kendine ayıracağın küçük bir ev saati, sıcak bir çorba ya da sevdiğin bir dizi, enerjini toparlamana yardım eder. Akşamın ilerleyen saatlerinde ufak bir hassasiyet hissedersen bunu geçici bir ruh hali olarak gör.

Bekar Yengeçler, tanıdık birinin farklı bir yönünü fark edebilir. Partneri olanlar, bugün dinlemeyi konuşmaktan biraz daha öne alırsa ilişkide güzel bir yakınlık oluşur.