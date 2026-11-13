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Yengeç Burcu right-white
14 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Kasım Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Yöneticin Ay bugün Oğlak'ta ve tam karşındaki ilişki evini aydınlatıyor. Bu, birlikte olduğun insanlara, eş, sevgili, yakın arkadaş ya da iş ortağına daha dikkatle bakacağın bir gün. Duygularını saklamak yerine yumuşak bir dille paylaşırsan karşılığını fazlasıyla alırsın.

Gün ilerledikçe Ay Güneş'le uyumlu bir açı kuruyor ve akşam saatlerinde içindeki huzur belirginleşiyor. Kendine ayıracağın küçük bir ev saati, sıcak bir çorba ya da sevdiğin bir dizi, enerjini toparlamana yardım eder. Akşamın ilerleyen saatlerinde ufak bir hassasiyet hissedersen bunu geçici bir ruh hali olarak gör.

Bekar Yengeçler, tanıdık birinin farklı bir yönünü fark edebilir. Partneri olanlar, bugün dinlemeyi konuşmaktan biraz daha öne alırsa ilişkide güzel bir yakınlık oluşur.

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astroirem
Astroloji Editörü
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