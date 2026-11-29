Sevgili Yengeç, kalbinin sesine kulak vereceğin, tatlı bir hafta seni bekliyor. Cuma günü Venüs aşk ve keyif evine geçiyor ve hayatına romantizm, eğlence ve yaratıcılık katıyor. Cumartesi günü Ay'ın da bu eve gelip Venüs'le buluşması, haftanın en duygusal ve en güzel anlarından birini yaşatabilir.

Haftanın başında ise gündemin biraz daha pratik. Pazartesi Ay'ın para evinde Jüpiter'le buluşması, maddi konularda iç ferahlatan bir haber ya da yeni bir kazanç fikri getirebilir. Perşembe günü kariyer evindeki Satürn'le Ay'ın karşı karşıya gelmesi, iş ve ev arasında küçük bir denge arayışı yaratabilir. Kendine fazla yüklenme; o gün bazı işleri ertesi güne bırakmak tamamen normal.

Bekar Yengeçler için hafta sonu, kalbini hızlandıran birini fark etmeye çok uygun; içinden geleni ifade etmekten çekinme. Partnerli Yengeçler ise birlikte bir film gecesi ya da evde hazırlanan özel bir akşam yemeğiyle ilişkiye sıcaklık katabilir. Pazar günü bedenini dinle, kısa bir yürüyüş ya da erken bir uyku haftaya enerjik başlamanı sağlar.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…