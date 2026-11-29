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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 30 Kasım - 6 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.
Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Kasım - 6 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?
İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları
Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları
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