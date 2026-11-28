Sevgili Yengeç, yönetici gezegenin Ay bugün Aslan'da, para ve değerler evinde dolaşıyor. Güne kendini güvende hissetmek isteyerek başlayabilirsin. Bütçeni gözden geçirmek, ay sonu harcamalarını toparlamak ya da kenara küçük bir birikim ayırmak sana içten bir rahatlık verecek. Sabaha karşı Ay'ın kariyer evindeki Satürn'le yaptığı üçgen, uzun vadeli hedeflerini sağlam bir zemine oturtmana destek oluyor.

Kendine değer vermek sadece maddi konularla sınırlı değil. Bugün sevdiğin bir kıyafeti giymek, özenle hazırlanmış bir yemek yemek ya da kendine çiçek almak gibi küçük jestler moralini yerine getirecek. Hak ettiğin ilgiyi önce kendine göstermeyi unutma.

Merkür Akrep'te, aşk evinde derin ve samimi konuşmaları destekliyor. Bekar Yengeçler, ilgini çeken kişiyle yapılacak içten bir sohbet aradaki mesafeyi kısaltabilir. Partnerli Yengeçler, kalbinden geçenleri dile getirmek için bugün çok uygun; açık sözlülüğün karşılık bulacak. Gece yarısına doğru aklın biraz karışırsa kendini zorlama, sabahın tazeliği sana yol gösterecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…