Sevgili Yengeç, Ay bugün senin burcunda ve duyguların her zamankinden daha görünür. Sabah erken saatlerde Ay ile kariyer evindeki Satürn arasındaki kare açı, iş yerindeki sorumlulukları omzunda biraz ağır hissettirebilir. Bu geçici bir an; bir fincan kahve ve net bir öncelik listesiyle kolayca aşacaksın.

Asıl güzellik akşama doğru geliyor. Ay, aşk ve keyif evindeki Merkür ile uyumlu bir açı yapıyor ve kalbinden geçenleri anlatmak için tam zamanı. Bekarsan derin bir sohbet seni birine beklediğinden çok yaklaştırabilir. Partnerliysen ona son zamanlarda içinden geçenleri anlatmak aranızdaki bağı güçlendirecek. Mars'ın iletişim evine geçişi de sözlerine cesaret katıyor.

Önerim: Bugün kendine şefkat göster. Aynaya bakıp kendine iyi bir şey söyle, sonra o enerjiyi sevdiklerine taşı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…