Sevgili Yengeç, Güneş bugün Akrep'teki son gününü senin aşk ve yaratıcılık evinde geçiriyor. Bu, son haftalarda kalbinde büyüttüğün duyguların bir tür kapanış anı gibi. Neyin seni gerçekten mutlu ettiğini artık daha net biliyorsun; bugün bunu kutlamak için güzel bir fırsat.

Yönetici gezegenin Ay ise kariyer evinde, Koç burcunda dolaşıyor. Hafta sonu olsa da iş ya da gelecek planları zihnini meşgul edebilir. Bir hedefi kâğıda dökmek, aklındaki fikri yeni haftaya hazır hâle getirmek seni rahatlatır. Para evindeki Mars–Jüpiter ikilisi ise harcama isteğini artırabilir; keyif için bütçe ayır ama ölçüyü kaçırma.

Bekar Yengeçler için bugün duygusal açıdan sıcak ve çekici biriyle tanışma ihtimali yüksek. Partnerli Yengeçler ise küçük bir sürprizle partnerinin gününü güzelleştirebilir; ev yapımı bir tatlı bile yeter. Akşam kendine şefkat göstermeyi de unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…