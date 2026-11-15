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Yengeç Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Haftanın en şefkatli günleri Çarşamba ve Perşembe: Ay, senin için uyumlu olan Balık burcundan geçerken duygusal olarak kendini daha rahat ve anlaşılmış hissedeceksin. Sevdiklerinle yapılacak içten sohbetler, yaratıcı bir uğraş ve ev konforu sana iyi gelecek. Çarşamba günü Ay ile Merkür arasındaki uyum, söylemek istediklerini yumuşakça ifade etmeni sağlıyor.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter para evinde buluşuyor ve maddi konularda cesaret ve şans getiriyor. Yeni bir gelir fikri ya da uzun süredir ertelediğin bir adım için bu hafta başlangıç yapabilirsin. Perşembe günü Güneş ile Mars'ın gerilimli açısı, ev ve para konularında küçük bir sabırsızlık yaratabilir; harcamaları bir gün beklet.

Hafta sonuna doğru Ay Koç'a geçerken, kariyer evine dikkat çekiyor. Bekar Yengeçler, Çarşamba ve Perşembe günleri bir arkadaş sohbetinde yakınlık hissedebilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir ev planıyla güven duygusunu pekiştirebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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