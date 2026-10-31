Sevgili Yengeç, Kasım yaratıcılığını, eğlenceni ve kalbinin sesini öne çıkarıyor. Ayın ilk yarısında Akrep burcundaki Yeniay beşinci evinde yeni bir hobi, yaratıcı bir proje ya da çocuklarla ilgili bir başlangıç yapman için kapı açıyor. Ay ortasında Aslan'da kavuşan Mars ve Jüpiter ikinci evini aydınlatıyor; gelirini artırmak ve kendi değerini göstermek için cesur bir adım atabilirsin. Ay sonundaki İkizler Dolunayı on ikinci evinde içinde taşıdığın bir yükün sonuçlanmasını, bir duygunun kapanmasını getirebilir. Onuncu evde konuşlanan Satürn ve Neptün ise kariyerde sabırlı ilerlemeni istiyor.

Maddi olarak beşinci evindeki geri hareketli Merkür eğlence ve hobi harcamalarını yeniden hesaplatıyor; ayın ortasında Merkür ileri harekete dönünce rakamlar sadeleşiyor. Jüpiter'e uzanan Güneş karesi kazanç alanında abartılı umutlar yaratabilir, bu yüzden hesaplarını gerçek rakamlara dayandır. Ayın sonunda Güneş'in Yay burcuna geçmesi iş düzenindeki maaş ve ek mesai konularını öne çıkarıyor.

Gelelim aşka. Dördüncü evinde geri giden Venüs aile içindeki eski bir konuyu ve evdeki duygusal dengeyi gündeme getiriyor. Venüs'ün ay ortasından itibaren ileri harekete geçmesiyle evde huzur geri geliyor. İlişkisi olan Yengeç, partneriyle ortak bir ev planı ya da aile akşamı düzenleyebilir. Bekar Yengeç ise yakın çevresinden gelen bir tanıştırmaya ay sonuna doğru sıcak yaklaşabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…