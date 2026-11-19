Sevgili Yengeç, yönetici gezegenin Ay bugün kariyer evine geçiyor ve seni biraz sahnenin önüne çağırıyor. Genelde perde arkasında çalışmayı sevsen de bugün emeklerinin görülmesi için güzel bir fırsat var. Bir yöneticiyle konuşmak, bir fikri sunmak ya da iş yerinde inisiyatif almak için sabah saatlerini değerlendir.

Günün ilk saatlerinde Ay ile Güneş arasındaki uyumlu açı, aşk ve keyif evinden destek alıyor. Bu da içinde neşeli, yaratıcı bir enerji olduğunu gösteriyor. Öğleden sonra Ay'ın Plüton ve Uranüs'le kurduğu açılar, iş hayatında küçük ama işe yarar bir değişikliğe kapı aralayabilir. Akşama doğru Satürn'ün devreye girmesiyle, uzun vadeli hedeflerin hakkında sakin bir değerlendirme yapabilirsin.

Para evinde Mars ile Jüpiter birlikte; bu ikili kazanç konusunda iyimserlik veriyor ama harcamalarda da elini rahatlatabilir. Alışveriş sepetine bir şey eklemeden önce bir gece beklemek iyi bir kural. Bekarsan, özgüvenin bugün çekici; partnerin varsa, ona iş gününü anlatırken onun da fikrini sormak aranızı ısıtacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…