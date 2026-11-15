Para ve değer evinde gerçekleşen Mars–Jüpiter buluşması, bugün maddi konularda sana cesaret ve şans getiriyor. Yeni bir kazanç kapısı, gelir artırma fikri ya da yıllardır ertelediğin bir yatırım düşüncesi gündeme gelebilir. Karar vermeden önce rakamlara sakin bir göz atmak, iyi bir adım olur.

Ay'ın derin duygular evinde olması, içsel sezgilerini de güçlendiriyor. Bir paylaşım ya da ortak bir konu konusunda yumuşak ama net bir sınır koymak, seni rahatlatacak. Kendi değerini hatırla; bugün bu çok işine yarayacak.

Bekar Yengeçler, kendilerine güvenleri arttıkça çekim gücünü de hissedecek. Partneri olanlar, ortak gelecek planları üzerine yapılacak içten bir konuşmayla güveni artırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…