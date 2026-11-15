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Yengeç Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Para ve değer evinde gerçekleşen Mars–Jüpiter buluşması, bugün maddi konularda sana cesaret ve şans getiriyor. Yeni bir kazanç kapısı, gelir artırma fikri ya da yıllardır ertelediğin bir yatırım düşüncesi gündeme gelebilir. Karar vermeden önce rakamlara sakin bir göz atmak, iyi bir adım olur.

Ay'ın derin duygular evinde olması, içsel sezgilerini de güçlendiriyor. Bir paylaşım ya da ortak bir konu konusunda yumuşak ama net bir sınır koymak, seni rahatlatacak. Kendi değerini hatırla; bugün bu çok işine yarayacak.

Bekar Yengeçler, kendilerine güvenleri arttıkça çekim gücünü de hissedecek. Partneri olanlar, ortak gelecek planları üzerine yapılacak içten bir konuşmayla güveni artırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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