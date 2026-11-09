Sevgili Yengeç, bugün kendine iyi bakmanın tam zamanı. Öğleye doğru Ay Yay'a, sağlık ve günlük düzen evine geçiyor. Sağlıklı bir öğle yemeği, kısa bir yürüyüş ya da masanı toparlamak, ruh halini beklediğinden çok daha fazla iyileştirecek.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki tatlı açı ev ve para evlerini bağlıyor. Evin için küçük bir alışveriş yapmak ya da ailenden gelecek güzel bir destek, günün keyifli sürprizlerinden olabilir. Öğleden sonra ise sezgilerin çok güçlü; iş yerinde bir konuyu 'içimden geldiği gibi' çözmen harika sonuç verecek.

Akşam biraz kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. Sıcak bir duş, sevdiğin bir dizi ya da erken bir uyku seni yenileyecek. Aşkta sakin ve şefkatli bir akşam seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…