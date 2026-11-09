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Yengeç Burcu right-white
10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kendine iyi bakmanın tam zamanı. Öğleye doğru Ay Yay'a, sağlık ve günlük düzen evine geçiyor. Sağlıklı bir öğle yemeği, kısa bir yürüyüş ya da masanı toparlamak, ruh halini beklediğinden çok daha fazla iyileştirecek.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki tatlı açı ev ve para evlerini bağlıyor. Evin için küçük bir alışveriş yapmak ya da ailenden gelecek güzel bir destek, günün keyifli sürprizlerinden olabilir. Öğleden sonra ise sezgilerin çok güçlü; iş yerinde bir konuyu 'içimden geldiği gibi' çözmen harika sonuç verecek.

Akşam biraz kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. Sıcak bir duş, sevdiğin bir dizi ya da erken bir uyku seni yenileyecek. Aşkta sakin ve şefkatli bir akşam seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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