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Yengeç Burcu right-white
6 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 6 Kasım Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu Cuma senin için en güzel adres evin. Ay Terazi'de, yuva evinde dolaşırken içindeki 'biraz kendi kabuğuma çekileyim' isteğini besliyor. Evi toplamak, çiçeklere su vermek ya da sevdiğin bir köşeyi yeniden düzenlemek sana beklediğinden fazla huzur verecek.

İş tarafında sabah bir sorumluluk kapını çalabilir; belki yöneticin senden bir konuyu toparlamanı isteyecek. Telaşa gerek yok, bu görevi zarafetle halledeceksin ve emeğin fark edilecek. Öğleden sonra yük hafifliyor, haftayı gönül rahatlığıyla kapatıyorsun.

Para konusunda da güzel bir haber var: Aslan'daki Jüpiter kazanç evinde, emeğinin karşılığını almanı destekliyor. Akşam ailenle ya da en yakın dostunla yapacağın sıcak bir sofra, haftanın en güzel anı olabilir. Kalbini açık tut, sevgi bugün sana evden geliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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