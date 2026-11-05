Sevgili Yengeç, bu Cuma senin için en güzel adres evin. Ay Terazi'de, yuva evinde dolaşırken içindeki 'biraz kendi kabuğuma çekileyim' isteğini besliyor. Evi toplamak, çiçeklere su vermek ya da sevdiğin bir köşeyi yeniden düzenlemek sana beklediğinden fazla huzur verecek.

İş tarafında sabah bir sorumluluk kapını çalabilir; belki yöneticin senden bir konuyu toparlamanı isteyecek. Telaşa gerek yok, bu görevi zarafetle halledeceksin ve emeğin fark edilecek. Öğleden sonra yük hafifliyor, haftayı gönül rahatlığıyla kapatıyorsun.

Para konusunda da güzel bir haber var: Aslan'daki Jüpiter kazanç evinde, emeğinin karşılığını almanı destekliyor. Akşam ailenle ya da en yakın dostunla yapacağın sıcak bir sofra, haftanın en güzel anı olabilir. Kalbini açık tut, sevgi bugün sana evden geliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…