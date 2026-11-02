Sevgili Yengeç, Ay ve Jüpiter'in gece saatlerindeki kavuşumu ikinci evinde gelir ve değer duygunu yükselterek günün tonunu belirliyor. Öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay üçüncü evinde mesajlaşmayı, komşuluk ilişkilerini ve kısa yolları hareketlendiriyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi on ikinci evindeki gizli kaygıları kabartabilir, içini bir yakınınla paylaş. Onuncu evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün kariyerde sabır istiyor.

Maddi olarak beşinci eve uzanan Güneş'e yaklaşan retro Merkür keyif ve hobi harcamalarını yeniden tartıyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil ev ve aile bütçesinde uzlaşma sağlayabilir. Yazışma yoluyla gelen bir ödeme haberi gün içinde netleşebilir. Sekizinci evdeki Plüton ortak kaynaklar konusunda dikkatli konuşmanı öğütlüyor.

Peki ya aşk? Dördüncü eve uzanan geri hareketli Venüs ev içindeki duygusal dengeyi gündeme getiriyor. Gün doğmadan oluşan uyumlu açı yumuşak bir konuşma için kapı aralıyor. Partnerli Yengeç, birlikte yenen sade bir akşam yemeğiyle bağı güçlendirir. Bekar Yengeç ise güvendiği birinin aracılığıyla tanışacağı kişiye ılımlı yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…