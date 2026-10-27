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Yengeç Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay on ikinci evine, yani dinlenme ve içe dönme alanına geçiyor ve işte arka planda kalmayı tercih edebilirsin. Satürn kariyer evinde olduğundan akşamki Ay sekstili, yöneticinle sorumluluk paylaşımını net konuşmak için iyi. Öğlen Uranüs'le buluşan Ay, gizli kalan bir bilginin birdenbire ortaya çıkmasına neden olabilir.

Maddi olarak Plüton sekizinci evinde ortak para ve borç alanını dönüştürüyor; sabahki üçgen, bir anlaşma ya da kredi konusunda yapıcı bir sonuç getirebilir. Ortakların ya da ailenin payını yazılı hale getir. Küçük tasarruflarla başla.

Gelelim aşka. Venüs ev ve aile alanında geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek çocukluktan gelen bir kırgınlığı canlandırabilir. İlişkisi olan Yengeç, partnerine evde yumuşak bir ses tonuyla yaklaşmalı. Bekar Yengeç ise yalnız kalma isteğiyle dışarı çıkma isteğini dengelemeli; bir arkadaşın daveti iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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