Sevgili Yengeç, Ay on ikinci evine, yani dinlenme ve içe dönme alanına geçiyor ve işte arka planda kalmayı tercih edebilirsin. Satürn kariyer evinde olduğundan akşamki Ay sekstili, yöneticinle sorumluluk paylaşımını net konuşmak için iyi. Öğlen Uranüs'le buluşan Ay, gizli kalan bir bilginin birdenbire ortaya çıkmasına neden olabilir.

Maddi olarak Plüton sekizinci evinde ortak para ve borç alanını dönüştürüyor; sabahki üçgen, bir anlaşma ya da kredi konusunda yapıcı bir sonuç getirebilir. Ortakların ya da ailenin payını yazılı hale getir. Küçük tasarruflarla başla.

Gelelim aşka. Venüs ev ve aile alanında geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek çocukluktan gelen bir kırgınlığı canlandırabilir. İlişkisi olan Yengeç, partnerine evde yumuşak bir ses tonuyla yaklaşmalı. Bekar Yengeç ise yalnız kalma isteğiyle dışarı çıkma isteğini dengelemeli; bir arkadaşın daveti iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…