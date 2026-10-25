Sevgili Yengeç, Boğa Dolunayı arkadaşlık ve gelecek umutları alanında doğuyor; kim seninle gerçekten dost, kim sadece yakın görünüyor bugün netleşiyor. Gün doğarken kurulan Dolunay, grup yazışmalarında ya da bir etkinlikte sana gerçek yüzleri gösterebilir. Ay'ın Plüton'a kuracağı kare ortak kaynaklar konusunda eski bir hesabı açabilir.

Maddi olarak paylaşılan bir borcun, ortak bir harcamanın ya da bir hediyenin kapanışı gündeme geliyor. Retro Merkür geriye giderken tutarları not etmeden söz verme. Bir arkadaşın sana duyduğu güveni, söylediği sözden çok davranışından da anla.

Peki ya aşk? Güneş beşinci evinde ilişkinin keyif tarafını yeniden hatırlatıyor. Partnerinle arkadaş grubunuzla birlikte olduğunuz bir akşam yakınlığınızı artırır. Bekar Yengeç ise ortak çevreden gelen bir tanıştırma önerisini sıcak karşılamalı, ama gerçek bir dostluğu zorla ilişkiye çevirmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…