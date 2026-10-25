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Yengeç Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Boğa Dolunayı arkadaşlık ve gelecek umutları alanında doğuyor; kim seninle gerçekten dost, kim sadece yakın görünüyor bugün netleşiyor. Gün doğarken kurulan Dolunay, grup yazışmalarında ya da bir etkinlikte sana gerçek yüzleri gösterebilir. Ay'ın Plüton'a kuracağı kare ortak kaynaklar konusunda eski bir hesabı açabilir.

Maddi olarak paylaşılan bir borcun, ortak bir harcamanın ya da bir hediyenin kapanışı gündeme geliyor. Retro Merkür geriye giderken tutarları not etmeden söz verme. Bir arkadaşın sana duyduğu güveni, söylediği sözden çok davranışından da anla.

Peki ya aşk? Güneş beşinci evinde ilişkinin keyif tarafını yeniden hatırlatıyor. Partnerinle arkadaş grubunuzla birlikte olduğunuz bir akşam yakınlığınızı artırır. Bekar Yengeç ise ortak çevreden gelen bir tanıştırma önerisini sıcak karşılamalı, ama gerçek bir dostluğu zorla ilişkiye çevirmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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