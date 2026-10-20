Sevgili Yengeç, öğle vakti Ay'ın Güneş'le üçgeni dördüncü evinde bir iç rahatlığı getiriyor; evde bekleyen bir konuyu yumuşak bir tonla açmak için uygun bir saat. İkindiyle Ay Balık'a geçip dokuzuncu evini harekete geçirince eğitim, seyahat ya da uzak bir plana dair hayallerin canlanıyor. Bunları hemen karara bağlamak yerine bir listeye yaz.

Maddi olarak gece yarısını geçerken sekizinci evindeki Ay ile ikinci evindeki Jüpiter karşı karşıya gelirken kendi gelirin ile ortak paranın dengesini sorguluyorsun. Taksit, kredi ya da paylaşılan bir giderde söz vermeden önce hesabı kâğıda dök.

Peki ya aşk? Akşam beşinci evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen, flört ve keyif alanında nazik bir açılış getiriyor. Partnerinle yapacağınız küçük bir çıkış bağınızı tazeler. Bekar Yengeç ise hobi ya da sanat ortamında tanıştığı birine karşı içten ama temkinli olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…