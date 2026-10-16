article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 17 Ekim Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, öğlenin ardından Oğlak'taki Ay kariyer evindeki Satürn'e kare yaparak işteki sorumluluklarının ağırlığını ve çevrenin beklentisini hissettiriyor; yedinci evden geçen Ay ise bir ortağın ya da müşterinin görüşünü almadan ilerlememeni söylüyor. Kararlarını paylaşmak ve geri bildirimi ciddiye almak olası bir gerginliği büyümeden çözer. Haftaya dair net bir görev listesi çıkarmak da zihnini rahatlatır.

Maddi olarak beşinci evdeki Venüs retrosu eğlence ve hobi harcamalarını yeniden tartmanı istiyor. Hafta sonu keyfi için ayıracağın tutarı baştan belirlemek hesabını korur.

Peki ya aşk? Gece yarısından sonra kurulan Ay ve Venüs uyumu ilişkiye sıcak bir hava getiriyor; ilişkin varsa akşamı sakin bir yürüyüş ya da yemekle geçirmek aranızdaki yakınlığı geri çağırır. Bekar Yengeç ise ortak bir tanıdığın aracılığıyla gelen bir davete evet diyebilir, ilk buluşmayı kalabalık bir ortamda yapmak onu rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yengeç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın