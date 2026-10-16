Sevgili Yengeç, öğlenin ardından Oğlak'taki Ay kariyer evindeki Satürn'e kare yaparak işteki sorumluluklarının ağırlığını ve çevrenin beklentisini hissettiriyor; yedinci evden geçen Ay ise bir ortağın ya da müşterinin görüşünü almadan ilerlememeni söylüyor. Kararlarını paylaşmak ve geri bildirimi ciddiye almak olası bir gerginliği büyümeden çözer. Haftaya dair net bir görev listesi çıkarmak da zihnini rahatlatır.

Maddi olarak beşinci evdeki Venüs retrosu eğlence ve hobi harcamalarını yeniden tartmanı istiyor. Hafta sonu keyfi için ayıracağın tutarı baştan belirlemek hesabını korur.

Peki ya aşk? Gece yarısından sonra kurulan Ay ve Venüs uyumu ilişkiye sıcak bir hava getiriyor; ilişkin varsa akşamı sakin bir yürüyüş ya da yemekle geçirmek aranızdaki yakınlığı geri çağırır. Bekar Yengeç ise ortak bir tanıdığın aracılığıyla gelen bir davete evet diyebilir, ilk buluşmayı kalabalık bir ortamda yapmak onu rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…