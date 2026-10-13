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Yengeç Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 14 Ekim Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın altıncı evden geçmesi günlük iş düzenini ve rutinleri sadeleştirmen için güzel bir zemin hazırlıyor. Sabah kariyer evindeki Neptün'le kurduğu üçgen yaratıcı fikirlerini ve ilham gücünü destekliyor; sunum, tasarım ya da yazı işlerinde bu saatleri kullan. Gün ilerlerken Ay'ın Uranüs'le karşıtlığı arka plandaki bir kaygıyı ya da gizli bir haberi gündeme getirebilir, sakin kalıp ayrıntıyı sorgulamak sana yarar.

Maddi olarak para evindeki Jüpiter ve Mars kazanç fırsatlarını büyütüyor. Küçük bir ek iş ya da hizmet bedeli konuşmak için uygun bir gün, ama harcama isteği de yükseldiği için sepetini sınırlamak gerek. Retrodaki Venüs eski bir alışveriş kararını yeniden tartmanı istiyor.

Peki ya aşk? Beşinci evdeki Venüs retrosu ilk heyecanları hatırlatıyor; ilişkin varsa tanıştığınız günlerdeki gibi küçük bir sürpriz bağınızı tazeler. Bekar Yengeç ise eski bir aşkın sosyal medyadaki izini görüp özlem duyabilir, ama geçmişe bakmak yerine bugünün sohbetlerine odaklanmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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