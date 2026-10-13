Sevgili Yengeç, Ay'ın altıncı evden geçmesi günlük iş düzenini ve rutinleri sadeleştirmen için güzel bir zemin hazırlıyor. Sabah kariyer evindeki Neptün'le kurduğu üçgen yaratıcı fikirlerini ve ilham gücünü destekliyor; sunum, tasarım ya da yazı işlerinde bu saatleri kullan. Gün ilerlerken Ay'ın Uranüs'le karşıtlığı arka plandaki bir kaygıyı ya da gizli bir haberi gündeme getirebilir, sakin kalıp ayrıntıyı sorgulamak sana yarar.

Maddi olarak para evindeki Jüpiter ve Mars kazanç fırsatlarını büyütüyor. Küçük bir ek iş ya da hizmet bedeli konuşmak için uygun bir gün, ama harcama isteği de yükseldiği için sepetini sınırlamak gerek. Retrodaki Venüs eski bir alışveriş kararını yeniden tartmanı istiyor.

Peki ya aşk? Beşinci evdeki Venüs retrosu ilk heyecanları hatırlatıyor; ilişkin varsa tanıştığınız günlerdeki gibi küçük bir sürpriz bağınızı tazeler. Bekar Yengeç ise eski bir aşkın sosyal medyadaki izini görüp özlem duyabilir, ama geçmişe bakmak yerine bugünün sohbetlerine odaklanmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…