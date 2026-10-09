Sevgili Yengeç, sabah Ay'ın kariyer evindeki Satürn'le karşıtlığı iş tarafında bir yük bırakıyor, akşam başlayan Yeniay ise ev ve aile alanında yeni bir sayfa açıyor. Bugün iş ile ev arasındaki sınırı net çizmek seni rahatlatır; evden yapılacak bir iş ya da erken çıkış planı akşam için fark yaratır.

Maddi olarak ev için bir yatırım, taşınma ya da tadilat fikri aklında olabilir. Fiyat araştırması yapmak için güzel bir gün, ödemeyi ise Mars'ın harcama isteğini körüklediği bu günlerde birkaç gün bekletmek daha güvenli.

Peki ya aşk? Romantizm evindeki Venüs retrosu eski bir sevgiliyi ya da yarım kalmış bir duyguyu hatırlatabilir, Yeniay ise yuvanda huzurlu bir başlangıç vadediyor. İlişkin varsa evde birlikte geçireceğin sakin bir akşam bağınızı sağlamlaştırır. Bekar Yengeç ise aile çevrenden gelen bir tanışma önerisine açık ol, ama geceki Venüs ve Mars karesi seni alıngan yapabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…