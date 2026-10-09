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Yengeç Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 10 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sabah Ay'ın kariyer evindeki Satürn'le karşıtlığı iş tarafında bir yük bırakıyor, akşam başlayan Yeniay ise ev ve aile alanında yeni bir sayfa açıyor. Bugün iş ile ev arasındaki sınırı net çizmek seni rahatlatır; evden yapılacak bir iş ya da erken çıkış planı akşam için fark yaratır.

Maddi olarak ev için bir yatırım, taşınma ya da tadilat fikri aklında olabilir. Fiyat araştırması yapmak için güzel bir gün, ödemeyi ise Mars'ın harcama isteğini körüklediği bu günlerde birkaç gün bekletmek daha güvenli.

Peki ya aşk? Romantizm evindeki Venüs retrosu eski bir sevgiliyi ya da yarım kalmış bir duyguyu hatırlatabilir, Yeniay ise yuvanda huzurlu bir başlangıç vadediyor. İlişkin varsa evde birlikte geçireceğin sakin bir akşam bağınızı sağlamlaştırır. Bekar Yengeç ise aile çevrenden gelen bir tanışma önerisine açık ol, ama geceki Venüs ve Mars karesi seni alıngan yapabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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