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Yengeç Burcu right-white
6 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 6 Ekim Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Duygusal olarak kendini bugün daha geniş bir perspektife açtığını hissedebilirsin Yengeç; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması yakın ilişkilerde anlayışı ve paylaşımı derinleştiriyor. Ev ve aileyle ilgili bir planda uzlaşı sağlamak bugün her zamankinden kolay; pratik düzenlemeler günlük hayatını sakinleştiriyor. İçindeki bir duygu, Akrep'teki Merkür-Venüs kavuşumu sayesinde bugün tam yerinde kelimeler buluyor.

Maddi olarak bugünkü genişleme havası ev bütçene de yansıyor; ailece alınan bir karar beklediğinden iyi sonuç verebilir. Venüs'ün geri hareketi eski bir masrafı hatırlatsa da, bugün bunu ailece konuşup rahatça çözebiliyorsun.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün kalpten yaptığın küçük bir açıklama ilişkinde fark yaratabilir; eski bir meseleyi çözme ya da bir yakınlığı tazeleme şansın var. Yalnızsan, ailenin ya da yakın çevrenin tanıştırdığı biri bugün beklediğinden sıcak bir ilgiyle karşılanabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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