Sevgili Yengeç, kariyerinde yaratıcı bir fikir öne çıkabilir. Neptün'le üçgen kuran Mars iş alanını ilhamla dolduruyor; bir sunumu, tasarımı ya da yeni bir yaklaşımı yöneticilerine göstermekten çekinme. Yalnız Ay bugün boşlukta ve kararlar havada kalabilir, bu yüzden onay beklemek yerine fikrini olgunlaştırmaya odaklan. Günün sonuna doğru Ay burcuna geçtiğinde kendini çok daha güçlü hissedeceksin.

Maddi olarak ani alışveriş isteğine dikkat. Para alanından geçen Mars'ın Merkür'le kare açısı dürtüsel bir harcamayı ya da parayla ilgili kısa bir tartışmayı tetikleyebilir.

Peki ya aşk? Romantizm alanındaki Venüs retroya hazırlanırken eski bir heyecanı yeniden düşünebilirsin. İlişkindeysen partnerinle ilk tanıştığınız günleri konuşmak bağınızı tazeler. Kalbini henüz kimseye açmadıysan geçmişte kalan bir hayranlık yeniden aklına düşebilir; duygusal kararları aceleye getirme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…