Sevgili Yengeç, içinde uzun süredir tuttuğun bir isteği bugün dile getirme fırsatın olabilir; Mars'ın Aslan'a geçişi, genelde çekindiğin bu konuda sana cesaret veriyor. Ailende ya da iş yerinde attığın bu adım, beklediğinden olumlu karşılanabilir.

Maddi olarak Ay'ın kendi elementindeki Boğa burcuna akşamüstü geçmesi, sana tanıdık bir güvenlik hissi getirecek; evinle ilgili bir konuda bugün aldığın bir karar, seni rahatlatacak.

Gelelim aşka. Bugün partnerinin gösterdiği beklenmedik bir şefkat seni rahatlatabilir; akşama doğru etkisini gösteren Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu yakınlığın arkasındaki gökyüzü imzası. Bekar Yengeçler, tanıdık bir ortamda bugün içini ısıtan bir yakınlaşma fark edebilir; bu yakınlaşmaya kapılarını kapatmaması, ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…