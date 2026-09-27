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Yengeç Burcu right-white
28 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Eylül Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, içinde uzun süredir tuttuğun bir isteği bugün dile getirme fırsatın olabilir; Mars'ın Aslan'a geçişi, genelde çekindiğin bu konuda sana cesaret veriyor. Ailende ya da iş yerinde attığın bu adım, beklediğinden olumlu karşılanabilir.

Maddi olarak Ay'ın kendi elementindeki Boğa burcuna akşamüstü geçmesi, sana tanıdık bir güvenlik hissi getirecek; evinle ilgili bir konuda bugün aldığın bir karar, seni rahatlatacak.

Gelelim aşka. Bugün partnerinin gösterdiği beklenmedik bir şefkat seni rahatlatabilir; akşama doğru etkisini gösteren Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu yakınlığın arkasındaki gökyüzü imzası. Bekar Yengeçler, tanıdık bir ortamda bugün içini ısıtan bir yakınlaşma fark edebilir; bu yakınlaşmaya kapılarını kapatmaması, ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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