Sevgili Yengeç, partnerinin bugün planlı bir akşamı iptal etmesi, içinde beklenmedik bir terk edilme korkusu uyandırabilir; Mars-Chiron gerginliği, önemsenmeme hissine karşı seni her zamankinden hassas kılıyor. Bu korkuyu içine atmak yerine açıkça dile getirmen, partnerinin seni daha iyi anlamasını sağlayacak.

Yeni tanıştığı birinin bugün gösterdiği ufak bir mesafe, bekar Yengeçlerin aklına hızla eski bir terk edilme deneyimini getirebilir; oysa bu mesafe çoğu zaman karşı tarafın meşguliyetiyle ilgilidir, onunla değil. Bunu hatırlaması, daha adil bir bakış açısı kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…