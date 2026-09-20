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Yengeç Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta hem kendi ihtiyaçlarını hem de ekibinin beklentilerini dengelemek seni biraz zorlayabilir; Terazi mevsiminin adalet arayışı tam da bu noktada devreye giriyor. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, ev ile iş arasında uzun süredir yaşadığın bir gerilimi netleştirebilir.

Maddi olarak bu hafta aile ile ilgili bir harcama kararını tek başına almak yerine paylaşman daha sağlıklı olacak. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, ev bütçesiyle ilgili daha girişken bir adım atabilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte partneriyle uzun süredir ertelenen bir konuşmayı nihayet yapabilir; bu yüzleşme ilişkiye iyi gelecek. Bekar Yengeçler ise hafta içinde biriktirdiği duygusal bir gerilimi, hafta sonuna doğru daha rahat ifade edebilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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