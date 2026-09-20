Sevgili Yengeç, bu hafta hem kendi ihtiyaçlarını hem de ekibinin beklentilerini dengelemek seni biraz zorlayabilir; Terazi mevsiminin adalet arayışı tam da bu noktada devreye giriyor. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, ev ile iş arasında uzun süredir yaşadığın bir gerilimi netleştirebilir.

Maddi olarak bu hafta aile ile ilgili bir harcama kararını tek başına almak yerine paylaşman daha sağlıklı olacak. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, ev bütçesiyle ilgili daha girişken bir adım atabilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte partneriyle uzun süredir ertelenen bir konuşmayı nihayet yapabilir; bu yüzleşme ilişkiye iyi gelecek. Bekar Yengeçler ise hafta içinde biriktirdiği duygusal bir gerilimi, hafta sonuna doğru daha rahat ifade edebilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…