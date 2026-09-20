Sevgili Yengeç, aile ile ilgili bir harcama kararını bu hafta tek başına almak yerine paylaşman daha sağlıklı olacak. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, ev bütçesiyle ilgili daha girişken bir adım atabilir, uzun süredir ertelediğin bir düzenlemeyi hayata geçirebilirsin.

Haftaya kadar şans seninle olsun…