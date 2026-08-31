Sevgili Yengeç, Eylül ayının ilk yarısında Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay ile birlikte iletişim ve günlük işlerinde yeni bir dönem başlıyor. Uzun zamandır ertelediğin bir eğitime başlamak, önemli bir görüşme yapmak veya kendini geliştirecek yeni bir alana yönelmek isteyebilirsin. Özellikle planlı hareket etmek sana büyük avantaj sağlayacak.

Yakın çevrenle ilişkilerinde de daha fazla iletişim kuracağın bir dönemdesin. Ancak her şeyi aynı anda çözmeye çalışmak yerine detaylara odaklanman ve acele karar vermemen önemli. Küçük bir plan değişikliği bile ilerleyen günlerde işlerini kolaylaştırabilir.

23 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesi ve sonbahar ekinoksunun yaşanmasıyla birlikte odağın ev ve aile hayatına kayıyor. Yaşadığın yerde değişiklik yapmak, taşınmayı düşünmek veya aile içerisinde uzun zamandır konuşulan bir konuyu çözüme kavuşturmak gündeme gelebilir. Kendini güvende ve huzurlu hissettiğin bir ortam yaratmak isteyeceksin.

26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise kariyer hayatında önemli bir dönüm noktası yaratabilir. Uzun süredir emek verdiğin bir iş sonuçlanabilir, bir görev tamamlanabilir veya kariyer yolunla ilgili net bir karar alabilirsin. Artık seni tatmin etmeyen bir hedefi geride bırakman da mümkün.

Peki ya aşk? Eylülün ilk yarısında iletişim aşk hayatının en önemli konusu olacak. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle açıkça konuşmadığın konuları gündeme getirebilirsin. Doğru iletişim, aranızdaki bazı yanlış anlaşılmaları çözebilir.

Bekarsan, yakın çevrenden biriyle başlayan sohbetin zamanla farklı bir boyuta taşınması mümkün. Ancak ayın sonlarına doğru kariyer hedeflerin daha fazla ön plana çıkabilir.

Eylül ayı Yengeç burçlarına önce zihinsel bir temizlik yapmayı, ardından yuvalarında denge kurmayı ve sonunda kariyerleriyle ilgili cesur bir karar vermeyi öğretecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...